Das Land stellt für den Umbau der Pfalzakademie in Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim 1,2 Millionen Euro bereit. Wie das Innenministerium mitteilt, sollen in der Bildungseinrichtung Werk- und Bastelräume sowie ein Wasserlabor für Experimente eingerichtet werden. Träger der Pfalzakademie ist Bezirksverband, der zugleich auch für das Biosphärenreservat Pfälzerwald zuständig ist. Die Pfalzakademie will deshalb in ihrem Seminarangebot die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit stärker berücksichtigen.