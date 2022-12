Kranke Pflegekräfte: Lage in Pfälzer Krankenhäusern angespannt

Die Grippe- und Erkältungswelle sorgt in vielen Krankenhäusern der Pfalz für massive personelle Engpässe. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen krank aus.

Nach Angaben des Klinikums Ludwigshafen ist der Krankenstand der Beschäftigten etwa doppelt so hoch, wie sonst zu dieser Jahreszeit. Gleichzeitig habe auch noch die Weihnachts-Urlaubszeit begonnen. Eine Kliniksprecherin teilte dem SWR auf Anfrage mit, es sei eine "ernstzunehmende Belastung für den Klinikbetrieb". Planbare Operationen sind bereits ins kommende Jahr verschoben worden.

Viele kranke Mitarbeiter und Pflegekräfte

Auch in der Ludwigshafener BG Klinik und der Stadtklinik Frankenthal ist die Personallage nach eigenen Angaben wegen vieler kranker Mitarbeiter angespannt. In Frankenthal mussten jedoch noch keine Operationen abgesagt oder verschoben werden. Ähnlich sieht es im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer und im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim aus. Laut einer Sprecherin fallen in beiden Häusern zahlreiche Mitarbeitende zudem wegen Corona-Quarantäne und der Kinderbetreuung aus.

Auch die Stadtklinik Frankenthal hat Personalmangel. SWR

Notfallversorgung trotz Engpässen sichergestellt

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten könne in Speyer trotz Personalmangels aufrecht erhalten werden. Doch der Klinikbetrieb hänge jetzt davon ab, wie sich der Krankenstand der Mitarbeiter weiter entwickelt. Auch das Klinikum Ludwigshafen teilte mit, dass über die Feiertage eine Notfallversorgung sichergestellt sei. Notfälle hätten Vorrang und würden uneingeschränkt versorgt, so eine Sprecherin des Klinikums Ludwigshafen.

Klar sein dürfte: Patientinnen und Patienten müssen sich aufgrund des Personalmangels in vielen Krankenhäusern wohl auf längere Wartezeiten einstellen.