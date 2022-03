Empfehlung für Lärmschutz Alla-Hopp-Anlage

Am Dienstagabend soll in einer Stadtplanungsausschuss-Sitzung eine Empfehlung zur Grünstadter Alla-Hopp-Anlage erarbeitet werden. Die Anwohner hatten wegen des Lärms protestiert, der von der Freizeitanlage ausgeht. Laut Lärmgutachten ist es an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 15 Uhr zu laut. Nach Auskunft des Grünstadter Bürgermeisters Klaus Wagner, sei eine Möglichkeit, die Alla-Hopp-Anlage einzuzäunen und ein zeitgesteuertes Drehkreuz am Zugang zu installieren. Die Stadtverwaltung favorisiere aber eine Kombination aus Lärmschutzwand und schützender Bebauung. Eine Entscheidung müsse der Stadtrat am 5. April fällen.