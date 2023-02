Gitarrenbauer Jens Ritter aus Deidesheim im Kreis Bad Dürkheim,

der schon Lady Gaga und Prince belieferte, will "den Geist des Rock'n'Roll in die Zukunft retten." Wie, das zeigt zurzeit eine Ausstellung in den USA.

