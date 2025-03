per Mail teilen

Am Schnell-Ladepark im Norden von Landau soll das Aufladen von Elektro-Fahrzeugen deutlich schneller gehen. Das Geld für den Bau der Station kommt vom Bund.

Für diejenigen, die E-Autos besitzen, sind diese Schnell-Ladesäulen besonders attraktiv. Denn dort können Autos - abhängig vom Modell - zehnmal schneller geladen werden als an normalen Ladesäulen. Gleichzeitig sollen solche Stationen dazu beitragen, dass mehr Menschen von einem Verbrenner-Motor auf einen Elektro-Motor umsteigen.

Ladepark für E-Autos in Landau in der Nähe der B10

Den Ladepark im Norden von Landau in der Nähe der B10 hat der Energieversorger Pfalzwerke gebaut, der den Ladepark auch betreibt. Bei der Einweihung sagte Paul Anfang vom Energieversorger: "Wir brauchen dringend mehr Anreize, dass E-Autos auf die Straßen kommen. Da muss die Politik liefern." Der Ladepark soll sich für das Unternehmen in Zukunft wirtschaftlich lohnen.

In Landau ist ein Ladepark für E-Autos eröffnet worden. SWR

Ziel bis nächstes Jahr: 1.000 neue Schnell-Ladestationen für E-Autos

Der Schnell-Ladepark in Landau wird vom Bund gefördert. Deswegen war auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) bei der Einweihung vor Ort. "Wir haben schon heute ein gutes Ladenetz in Deutschland", sagte er. Bis nächstes Jahr sollen mit Geldern des Bundesverkehrsministeriums 1.000 neue Schnell-Ladestationen gebaut werden. Auch für die Menschen, die keine eigene Lademöglichkeit Zuhause hätten.

Wissing betonte, dass bis 2030 im Verkehrssektor die Hälfte der CO2-Emissionen sinken müssten. Dabei spiele die Elektromobilität eine große Rolle. Laut einem Bericht des Expertenrates für Klimafragen vom April letzten Jahres hat der Verkehrsbereich sein Klimaziel das dritte Jahr in Folge verfehlt. Er hatte deutlich mehr Abgase verursacht als gesetzlich erlaubt.

Wie viele E-Autos gibt es in Rheinland-Pfalz?

Durchschnittlich kommen in Rheinland-Pfalz auf 1.000 Einwohner knapp 17 E-Autos. Das belegen Zahlen des Statistischen Landesamts. An der Spitze ist der Kreis Mainz-Bingen mit knapp 21 E-Autos. Gefolgt vom Westerwaldkreis und dem Kreis Südliche Weinstraße (beide 20,4). Hinten liegt der Kreis Birkenfeld und das Schlusslicht bildet Frankenthal in der Vorderpfalz. Hier gibt es rund zehn E-Autos pro 1.000 Einwohner.

Über ganz Rheinland-Pfalz verteilt gibt es rund 4.100 Normal-Ladepunkte und rund 2.000 Schnell-Ladepunkte. Die Zahlen sind aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur und sind vom Dezember 2024.