Ladendiebstahl ist zwar dreist, scheitert aber dennoch

In Lingenfeld im Kreis Germersheim ist ein dreister Ladendiebstahl am Ende doch noch gescheitert. Nach Polizeiangaben füllte die Diebin am Dienstag ihren Einkaufswagen in einem Supermarkt und schob den Wagen dann durch die Tür der Gemüseabteilung auf den Parkplatz. Ein Zeuge habe einen Marktmitarbeiter alarmiert, der aber die Flucht der 26-jährigen mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Der alarmierten Polizei sei es aber gelungen, den PKW der Frau zu kontrollieren. Die Beamten hätten dann die entwendeten Waren aus dem Lingenfelder Supermarkt im Fahrzeug gefunden.