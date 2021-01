per Mail teilen

Ein Mann mit Küchenmesser wollte am Freitagnachmittag in einem Supermarkt im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim eine Getränkeflasche stehlen. Als er laut Polizei von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, habe er den versuchten Diebstahl zugegeben. Dann habe er dem Supermarkt-Beschäftigten ungefragt sein Messer übergeben, dass er verdeckt bei sich trug. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der 43-jährige kurz zuvor mit dem Küchenmesser seinen eigenen Vater bedroht. Der Mann sei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.