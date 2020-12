Der Brand in einem Blumen- und Antiquitätengeschäft in Speyer Mitte Dezember ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte es einen Kurzschluss an einer Stromleitung in dem Haus in der Nähe des Altpörtel gegeben. Das hätten Sachverständige am Brandort in der Speyrer Fußgängerzone ermittelt. Bei dem Feuer wurden drei Menschen leicht verletzt. Es ist ein Schaden von rund 300.000 entstanden, so die Staatsanwaltschaft.