Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der B10 bei Rinnthal im Landkreis Südliche Weinstraße ist am Samstagmorgen ein 61-jähriger Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Pkw aus ungeklärter Ursache frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 125.000 Euro. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.