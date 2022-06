per Mail teilen

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Maikammer im Kreis Südliche Weinstraße einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Täter Zugang zu der Baustelle für ein neues Ärztehaus verschafft und den Schlauch mit dem Baustellenwasser geöffnet. Der 300 Quadratmeter große Boden des neuen Gebäudes habe in der Folge einige Zentimeter unter Wasser gestanden. Die Polizei in Edenkoben bittet um Zeugenhinweise.