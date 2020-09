per Mail teilen

Seit Freitagabend müssen Autofahrer in Mannheim und Ludwigshafen wieder kreativ werden, denn die Kurt-Schumacher-Brücke zwischen den Städten ist bis Montagfrüh in eine Fahrtrichtung wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Und es bleibt nicht bei dieser einmaligen Sperrung.

Autofahrer in der Region leiden schon lange unter den Baustellen und damit verbundenen Sperrungen. Ein Beispiel ist die Hochstraße Süd, die seit dem 22. August voll gesperrt ist. Dort waren an der sogenannten Pilz-Konstruktion Schäden aufgetreten. Die Sperrung könnte laut städtischen Angaben voraussichtlich bis Ende 2023 bestehen bleiben.

Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Ludwigshafen betroffen

Instandhaltungsarbeiten sind der Grund, wieso jetzt auch die Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen an drei Wochenenden gesperrt werden muss. Betroffen sind zunächst die Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen von Mannheim kommend, teilte die Stadt Mannheim mit. Auch der Rad- und Gehweg muss zum Teil gesperrt werden.

Zwar ist die Sperrung der Brücke nur für Wochenenden angekündigt, es dürfte dennoch zu Problemen kommen. Gerade an den Samstagen, an denen viele zum Einkaufen in die Innenstädte wollen. Autofahrer müssen sich Alternativen überlegen, um zwischen den Städten zu pendeln. Eine Variante ist, über die A6 fahren. Das ist allerdings ein kilometerlanger Umweg.

Eine wichtige Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen: Kurt-Schumacher-Brücke. SWR

Schäden schon früh aufgetaucht

An der Übergangskonstruktion der Brücke waren bereits 2017 massive Schäden festgestellt worden. Jetzt sollen die Arbeiten an den betreffenden drei Wochenenden auf Mannheimer Seite der Konstruktion erfolgen. Im vergangenen Jahr war die Übergangskonstruktion auf Ludwigshafener Seite ausgetauscht worden.

Berufsverkehr soll nicht betroffen sein

Die Kurt-Schumacher-Brücke wird nach städtischen Angaben ab Freitagabend so gesperrt, dass der Berufsverkehr nicht betroffen ist. Konkret geht es um folgende Zeiten:

Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr bis Montag, 21. Oktober, 5 Uhr.

Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr bis Montag, 28. Oktober, 5 Uhr.

Freitag, 15. November, 20 Uhr bis Montag, 18. November, 5 Uhr.

Theater am Pfalzbau gewährt Späteinlass

Wegen der geplanten Sperrung der Kurt-Schumacher-Brücke hat das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau am Mittwoch mitgeteilt, dass verspäteten Gästen an den betroffenen Wochenenden ein Späteinlass gewährt wird. Das Theater rate aber allen Gästen, sich auf die zusätzliche Verkehrsbelastung einzustellen und frühzeitig loszufahren. Im Theater am Pfalzbau laufen noch bis Mitte Dezember die Festspiele Ludwigshafen.