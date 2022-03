Kurierfahrer verunglückt auf der B 9 bei Otterstadt

per Mail teilen

Am Mittwochabend ist bei einem Unfall auf der B 9 bei Otterstadt ein Mann schwerverletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach kam der Kurierfahrer mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und kippte um. Ein Ersthelfer konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug ziehen. Der Kurierfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden. Wegen der Bergungsarbeiten war die B 9 in Richtung Ludwigshafen für etwa zwei Stunden gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest.