Nach Ausschreitungen bei Demo - Ermittlungsgruppe eingerichtet

Nach den Auseinandersetzungen am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Bad Dürkheim hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen Sachbeschädigung, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung.

Nach dem Abbruch einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Bad Dürkheim hatten eine Rednerin der Demo und eine Teilnehmerin zu einem Marsch durch die Stadt aufgerufen, an dem sich rund 150 Personen beteiligen wollten. Noch auf dem Wurstmarktplatz wurden sie von der Polizei gestoppt. Die Beamten wollten daraufhin die Personalien der Rednerin festhalten, doch diese wehrte sich dagegen. Weitere Personen sollen versucht haben, sie von der Polizei zu befreien. Gleichzeitig sollen Unbekannte an vier Polizeiautos Reifen zerstochen haben. Nach Angaben der Kreisverwaltung sei noch unklar, ob auf kommenden Montagsdemos die Auflagen verschärft werden müssen.