per Mail teilen

Eine renitente Kundin hat in einer Bäckerei in Ludwigshafen eine Angestellte mit einem Besenstil verletzt. Die polizeilich bekannte Frau hatte in der Bäckerei Hausverbot und wurde gestern Morgen erneut des Ladens verwiesen. Daraufhin griff sie sich einen Besen und versuchte einen Kunden zu schlagen. Eine Mitarbeiterin ging dazwischen, wurde getroffen und leicht verletzt. Die Polizei erteilte der Angreiferin einen Platzverweis. Sie bittet den Kunden, den die Frau zuerst schlagen wollte, sich zu melden.