Kultursommer Ludwigshafen startet nach Corona mit Projekten

Der 32. Ludwigshafener Kultursommer startet am 3. Juni und umfasst bis zum 31. August insgesamt etwa 80 Veranstaltungen - darunter gibt es laut Stadt neben Klassikern auch viel Ungewöhnliches.

Eine ungewöhnliche Vielfalt soll der 32. Kultursommer Ludwigshafen präsentieren. "Mit Konzerten und Führungen, Ausstellungen und Theater-Performances, Festen und Workshops ist die Bandbreite der im Kultursommer vertretenen Genres erneut beeindruckend", sagt die Kulturdezernetin und Bürgermeisterin der Stadt Cornelia Reifenberg. Ob Klassiker und Publikumsmagneten oder Kunstevents gegen den Strich gebürstet - der Kultursommer werde ausreichend Raum bieten - nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause - live und vor Ort.

Gleich zur Eröffnung am 3. Juni lädt der Kultursommer mit LUcina Manià zu einem Event ein, das unterschiedliche kulturelle Einflüsse, Hintergründe und Zutaten in faszinierender Weise miteinander verknüpft, so die Stadt Ludwigshafen. LUcina Manià ist als Projekt des Kultubüros unterwegs als mobile Kunst- und Performance-Küche. Die macht zunächst am 3. Juni um 17 Uhr am Kulturzentrum dasHaus Station und um 18 Uhr dann am Lichttor vor dem Rathaus.

Laut Stadtverwaltung sind alle Ludwigshafener herzlich eingeladen, sich an dem Kunstprojekt zu beteiligen und eigene Gegenstände mitzubringen: Brauchbares und Unbrauchbares, Liebgewonnenes und Aus-Der-Mode-Gekommenes, Schätze und Schnickschnack. In einer gemeinsamen Prozession wird zudem eingesammelt, was die Stadt zu bieten hat. Mittels der Objekte wird dann in einer performativen Aktion ein Orakel befragt. Dabei seien alle eingeladen, Fragen an das Orakel zu richten – sei es zur persönlichen Zukunft oder zur Zukunft der Stadt Ludwigfshafen. Abschließend werde zerhäckselt, pulverisiert und umgekocht: Dabei soll ein Talisman entstehen - mit Musik und Getränken.

Viele Veranstaltungen beschäftigen sich mit dem Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers "Kompass Europa: Ostwind", beispielsweise ein Konzert mit dem Titel "Ostwind: Ideen im Gepäck – Musik im Exil“ oder die Theaterperformance "Vom Osten in den Hemshof.

Nicht nur künstlerisch interessant dürfte laut Stadt jeder interaktive Telefon- und Zoomaustausch mit osteuropäischen Künstlerninnen und Künstlern vom 3. bis zum 5. Juni werden.. Dieses Projekt von Julia Katharina Thiemann Unter dem Titel "who’s calling? – queering the phone" soll zu individuellen Gesprächen und einem direkten Austausch einladn. "Niemand konnte ahnen, dass nach der Covid-Umklammerung ein Krieg in Osteuropa die Welt erschüttert. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt auf die aufklärerische und verbindende Kraft kultureller Begegnung zu setzten", unterstreicht Reifenberg.

Mein besonderer Dank geht an alle, die zu dieser Vielfalt unseres Kultursommers beitragen. Und natürlich freuen wir uns seht, dass die Sparkasse Vorderpfalz den Kultursommer erneut unterstützt. Dem Kultursommer wünsche ich viele begeisterte Besucher*innen und dem Publikum unvergessliche Kulturerlebnisse." Neue, ungewohnte Orte in Ludwigshafen rückt Sophie Lauth am 25. Juni ab 16 Uhr im Rahmen ihrer Kulitour in den Mittelpunkt. So stellt sie beispielsweise interessante Ladengeschäfte mit südosteuropäischen Spezialitäten vor, die viele auf ihrer gewöhnlichen Einkaufstour bislang noch nicht für sich entdeckt haben dürften.

