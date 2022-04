Trotz Ukraine-Kriegs: Kultursommer in Herxheim trägt Motto "Ostwind"

In Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) wird dieses Jahr im Mai der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet. Am Donnerstag wurde das Programm vorgestellt. Das soll trotz des Ukraine-Kriegs unter dem Motto "Kompass Europa: Ostwind" stehen.

Über 200 Veranstaltungen im ganzen Land: Das ist der Kultursommer. Seinen Anfang nimmt er dieses Jahr am ersten Maiwochenende in Herxheim in der Südpfalz. An drei Tagen können etwa 6.000 Besucher in Herxheim mehr als 20 Kulturveranstaltungen erleben. Im Vordergrund steht die Kunst und Kultur Osteuropas. Das Motto "Ostwind" sei lange vor dem Ukraine-Krieg entstanden, so die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herxheim Hedi Braun.

Ukraine-Krieg: Motto "Ostwind" passend?

Die Verbandgemeinde habe sich nun trotz der schrecklichen Lage in der Ukraine dazu durchgerungen, die Veranstaltung durchzuführen. Die Macher hätten sich bei einem Krisentreffen entschieden, dass sie ein Zeichen setzen wollen: Der Auftakt zum Kultursommer soll politischer werden, als er es sonst vielleicht geworden wäre.

"Wir wollen damit ein positives Signal setzen und uns mit den osteuropäischen Staaten auseinandersetzen. Ohne die schreckliche Realität des Krieges zu verleugnen."

Wladimir Kaminer kommt zum Auftakt des Kultursommers nach Herxheim. Michael Ihle

Ukrainedisko mit Wladimir Kaminer

Zum Beispiel haben die Veranstalter Wladimir Kaminer eingeladen. Kaminer ist in Moskau geboren, ein großer Putin.Kritiker und Autor des erfolgreichen Buches "Russendisko", das auch mit Matthias Schweighöfer verfilmt wurde. In Herxheim wird Wladimir Kaminer keine "Russendisko" veranstalten, sondern eine "Ukrainedisko" – und dann ausschließlich Musik aus der Ukraine spielen.

Kunst verbindet

Das Kultusministerium teilt mit, es sei gerade jetzt wichtig, sich intensiv mit der Kunst, der Kultur und der Geschichte der osteuropäischen Staaten zu beschäftigen. Schließlich habe Kunst auch immer eine verbindende Wirkung und bringe die Menschen zusammen.

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz vereint jedes Jahr über 200 Kulturveranstaltungen aller Sparten im ganzen Bundesland unter seinem Dach. Die vergangenen zwei Jahre konnte wegen der Corona-Pandemie kein Auftaktfest stattfinden. Das Programm des Auftaktfestes in Herxheim finden Sie hier.