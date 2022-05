In Herxheim beginnt Kultursommer Rheinland-Pfalz

Am Freitagabend ist der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet worden. Dieses Jahr in Herxheim in der Südpfalz. Dort heißt das Motto drei Tage lang "Kompass Europa: Ostwind“.

Zum ersten Mal wurde der Kultursommer Rheinland-Pfalz nicht in einer größeren Stadt eröffnet, sondern in einer Verbandsgemeinde. Bis Sonntag gibt es in Herxheim und den Nachbarorten wie etwa Insheim oder Rohrbach Konzerte, Comedy und Lesungen, die sich alle mit Osteuropa beschäftigen.

Den Auftakt machte am Freitagabend das Chawwerusch Theater Herxheim mit der Premiere des Stücks "Donaukinder".

Kultursommer-Auftakt Herxheim

Bis Sonntag steht dann noch türkische Musik, der Auftritt eines bulgarischen Chors und die Ukrainedisko des bekannten Autors Wladimir Kaminer auf dem Programm.

Bei der Ukrainedisko wird ausschließlich ukrainische Musik gespielt. Der Autor des Buches Russendisko ist ein bekannter Putin-Kritiker.

Wladimir Kaminer kommt zum Auftakt des Kultursommers nach Herxheim. Michael Ihle

Am Sonntag gehen die Eröffnungsfeierlichkeiten dann mit einem Familienfest in Herxheim zu Ende. Die Eröffnung des Kultursommers findet jedes Jahr an einem anderen Ort in Rheinland-Pfalz statt. Bis Mitte Juni gibt es landesweit rund 200 Kultursommer-Veranstaltungen.