20. Kultur- und Museumsnacht Germersheim startet nach Corona-Pause

In Germersheim beginnt am Freitagabend nach zweijähriger Corona-Pause die 20. Kultur- und Museumsnacht. Die Festnacht bietet an 25 Standorten Musik, Theater, Tanz und vieles mehr.

Die KUMUNA - wie sie die Germersheimer liebevoll nennen - feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Dafür hat sich das Kulturamt der Stadt Germersheim so einiges einfallen lassen und auch viele Vereine, Geschäfte und andere Einrichtungen machen wieder mit.

Eröffnet wird die Germersheimer Kultur- und Museumsnacht um 19 Uhr in der Stadthalle mit einem musikalischen Schattentheater, den Moving Shadows. Die Musik- und Performce-Gruppe Movin Shadows eröffnet die 20. Kultur- und Museumsnacht am Freitag in Germersheim. Stadtverwaltung Germersheim Germersheim: Kultur in und um die historische Festungsanlage Eine Besonderheit der KUKUMNA ist, dass die historische Festungsanlage für zahlreiche Veranstaltungen als Kulisse dient. Die städtische Musikschule beispielsweise bietet ein unterirdisches Musik- und Kunstprojekt in den geheimnisvollen Festungsgängen. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher sich von Mitarbeitern des Tourismusbüros durch die Festung führen oder sich im Weißenburger Tor von einem magischen Theater verzaubern lassen. Das Magische Theater Germersheim präsentiert im Weißenburger Tor sein aktuelles Programm, in dem unter anderem Geldnoten und Uhren verschwinden und verwandelt wieder auftauchen. Stadtverwaltung Germersheim Feuershow, Livemusik, Tanzen, Glühwein und Mitternachtssuppe Im Stadtpark Fronte Lammotte gibt es beim Verein Interkultur eine Feuershow, wechselnde Livebands und eine Kunstausstellung. Und um die Ecke tritt beim Verein "Europalz" ein elsässischer Liedermacher auf. Dazu gibt es Waffeln für die Kleinen, eine Mitternachtssuppe und zahlreiche Getränke, darunter auch Glühwein und Kinderpunsch. Beim Germersheimer Tanzsportclub können Tanzbegeisterte im Bürgersaal bei einer Tanzparty die Hufe schwingen. Außerdem gibt es kostenlose Workshops, unter anderem auch für Einsteiger oder Paare, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Im Künstleratelier Professor Karl-Heinz Deutsch im Stadtpark Fronte Lamotte präsentiert Medienkünstler "haegar“ in der Infanteriegalerie Einblicke in seine Video-Kunst. Stadtverwaltung Germersheim Von Museumsbesuch bis Sprachkurs mit Musik Die Dolmetscher-Universität in Germersheim bietet kurze Sprachkurse sowie Musik aus aller Welt an. Zudem haben viele Museen und Ausstellungen geöffnet. Das neue Brennereimuseum lädt mit stündlichen Führungen zu einer Reise durch die Welt des Alkohols mit seinen vielfältigen Anwendungsgebieten ein und bietet Einblicke in die Tradition der Brennereitechnik. Das Deutsche Straßenmuseum zeigt Filme zur Geschichte des Straßenbaus. Und wer mehr über die Geschichte des grenzüberschreitenden Festungsbaus am Oberrhein erfahren will, der kann das bei einer Wanderausstellung im Weißenburger Tor. Dort spielt die Band "Saitenwind" auch eigenkomponierte deutschsprachige Rockmusik. Zum 40-jährigen Jubliäum des Kunstvereiens Germersheim stellen unter dem Titel "schwarz-weiß" 30 Künsterinnen und Künstler aus Deutschland und Belgien ihre Werke aus. Pressestelle Kunstverein Germersheim Kunstverein Germersheim: Highlight zum 40-jährigen Jubiläum Der Kunstverein Germersheim ist Freitagnacht mit einer besonderen Ausstellung in seinen Räumen im Alten Zeughaus vertreten: Unter dem Titel "Schwarz-Weiß" sind dort Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Grafiken von 30 international renommierten Künstlern zu sehen, sagte die Vorsitzende des Kunstvereins Marita Mattheck dem SWR. In der Kulturnacht gebe es die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen Gespräche mit den Künstlern zu führen, die unter anderem aus Bremen, Nürnberg und Belgien kommen. Die offizielle Ausstellungseröffnung ist am Samstag. Die Werke seien dann noch bis zum 4. Dezember beim Kunstverein im Alten Zeughaus zu sehen. Zum 40-jährigen Jubliäum des Kunstvereiens Germersheim stellen unter dem Titel "schwarz-weiß" 30 Künsterinnen und Künstler aus Deutschland und Belgien ihre Werke aus. Pressestelle Kunstverein Germersheim Der Eintritt für alle Events, Workshops und Ausstellungen ist frei.