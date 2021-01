per Mail teilen

Dunkle Bühnen, leere Sitze, stille Orchestergräben - Corona hat die Kultur hart getroffen. Wer kämpft noch, wer hat schon aufgegeben? Vier Beispiele aus der Pfalz.

Kinder- und Jugendtheater Speyer : "Hinterm Horizont geht’s weiter"

Matthias Folz ist Leiter des Kinder- und Jugendtheaters in Speyer. Seine Schilderungen klingen dramatisch: Es gebe Schauspieler, die durch die Pandemie derart existenziell bedroht sind, dass sie ihre Wohnungen kündigen und ihre Möbel verkaufen müssen. Eine Katastrophe für viele. Neben den existenziellen Sorgen kommen die psychischen Probleme dazu. Denn monatelang den eigenen Beruf nicht ausüben zu können, ohne irgendeine Aussicht, wann es zurück auf die Bühne geht, belastet die Seele schwer, sagt er. Doch Matthias Folz selbst lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Und das obwohl das Kinder- und Jugendtheater in 2020 groß seinen 30. Geburtstag feiern wollte.

Szene aus "Sophie Scholl" am Kinder - und Jugendtheater in Speyer Kinder und Jugendtheater Speyer

Jetzt wird der Geburtstag "30 plus 1" eben irgendwann 2021 nachgeholt. Die Premiere des Stücks "Sophie Scholl" wurde nun zum dritten Mal verschoben. Neuer Aufführungstermin: der neunte Mai. Ebenso das berühmte "Kulturbeutel Festival": verschoben auf September.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Doch Matthias Folz verbietet sich jede Resignation. Dafür habe er auch gar keine Zeit, sagt er. Ab Februar wird wieder geprobt: Für das Zwei-Personen-Stück "Norway Today" eines Gastregisseurs. Die Premiere des Jugendstücks ist Mitte Mai. Zudem schreibt Folz gerade eine Theateradaption des Bilderbuches "Der Mondmann", außerdem sind mehrere Kooperationen mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in diesem Jahr geplant.

Publikum lässt Theater nicht allein

Mut machen ihm in der Corona-Zeit die vielen Privatspenden von Theaterfreunden - das seien "echte Solidaritätsbekundungen". Doch trotz allem Pragmatismus: Matthias Folz fehlen die Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen, der Trubel, das Lachen, das Gedränge. Er hat Angst, dass wir eine Gesellschaft von Individualisten werden, die nur noch bei Bedarf "streamen" und Angst vor persönlicher Begegnung und Nähe haben. Das wäre eine fatale Entwicklung und Folge von Corona. Dem will er entgegenwirken: Mit einem vollen Spielplan ab dem 25. April und hoffentlich bald wieder vielen Schulklassen, die Theater pur in Speyer erleben.