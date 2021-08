Es ist Sommer und die Corona-Inzidenzen sind niedrig. Zeit, um endlich wieder die Kultur zu genießen. Wo finden jetzt Konzerte, Ausstellungen und Events in der Pfalz statt? Hier gibt es einen Überblick, was im Sommer möglich ist.

Der Muschelsommer soll die Alternative zum Ludwigshafener Stadtfest sein. Künstler aus der Region live erleben: Das ist beim "Muschelsommer" im Ebertpark möglich. Unter freiem Himmel finden jede Woche von Freitag bis Sonntag bis zum 29. August 26 Veranstaltungen in der Konzertmuschel im Ebertpark statt. Organisiert wird das Event vom "Kulturverein 3-2-1". Tickets sind kostenlos, eine Voranmeldung ist Pflicht.

Ludwigshafen: "Festival des Deutschen Films"

Vom 1. bis zum 19. September findet in diesem Jahr wieder das "Festival des Deutschen Films" in Ludwigshafen statt. In diesem Jahr auch wieder mit Promis und Zelten. In zwei Zelten sowie zwei an Open-Air-Spielstätten werden insgesamt 74 Filme gezeigt. Gleich zum Auftakt des Filmfestivals soll laut Veranstalter Joachim Król kommen. Er stellt den zweiten Teil seines Films "Endlich Witwer" vor - eine Komödie über einen Witwer, der versucht, längst vergessene Lebensträume wahr werden zu lassen. Der Vorverkauf für das Filmfestival 2021 beginnt am 9. August, eine Karte kostet 12 Euro.

Open-Air-Feeling am Strandbad Frankenthal: Vom 4. August bis 12. September findet zum ersten Mal das "Gleis4 Open Air" statt. Jeden Freitag und Samstag finden Konzerte statt. Unter anderem treten "Grabowsky" und die "Anonymen Giddarischde" auf. Für alle Konzerte stehen 400 Stehplätze und - gegen einen Aufpreis von 2 Euro - 100 Liegestuhlplätze in Bühnennähe zur Verfügung. Karten kosten zwischen 12 und 30 Euro. Rein kommt man nur mit negativem Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt ist, einem vollständigen Impfnachweis oder einem Genesenennachweis.

In den Sommerferien hat sich der Innenhof des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums zur Kulturstätte mit Live-Musik und Theater verwandelt. Die Kulturreihe "Landauer Hofbühne" bringt noch bis zum 28. August Künstler auf die Open-Air-Bühne. Tickets kosten unterschiedlich, ein Nachweis über eine Covid-19-Testung, Impfung oder Genesung ist nicht erforderlich.

Landau: "Kleine Montagsreihe"

Lieder, Lyrik, Leise Töne, so lautet das Motto der "Kleinen Montagsreihe". Hier treten noch bis 16. August jeden Montag eine andere Band oder Künstler auf. Die Open Air-Konzerte finden nach Angaben der Veranstalter coronabedingt nicht im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses statt, sondern im Innenhof des Otto-Hahn-Gymasiums in Landau. Der Hof sei größer und so könnten Abstände besser gewahrt bleiben, so der veranstaltende Verein "Kulturzentrum Altstadt". Tickets gibt es ab 18 Euro.

Die "Zucchini Sistaz" bei ihrem Auftritt auf der Landauer Hofbühne. Thomas Engelberg

Unter dem Motto "Endlich wieder live " findet vom 30. Juli bis 22. August ein Open-Air-Festival mit insgesamt 13 Live-Konzerten im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche in Speyer statt. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt und der Bauverein der Dreifaltigkeitskirche. Tickets gibt es ab 10 Euro im Vorverkauf. Ein Corona-Test ist nicht erforderlich.