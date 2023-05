Zwei Wochen vor Halloween ist die Kürbisernte in der Vorder- und Südpfalz in vollem Gange. Im vergangenen Jahr hatte allein der Pfalzmarkt in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) vier Millionen Kilo Kürbisse verkauft.

Die diesjährige Kürbisernte sei zwar wegen des sehr heißen und trockenen Sommers mengenmäßig geringer als im vergangenen Jahr, sagte Hans-Jörg Friedrich vom Pfalzmarkt in Mutterstadt. Absatzprobleme befürchtet er allerdings nicht. Die Ernte der Hokkaido-Kürbisse hat laut Pfalzmarkt bereits im August begonnen. Im Oktober sei die Nachfrage wegen Halloween am größten. Speisekürbisse sind in der Pfalz jetzt vor Halloween am meisten gefragt. SWR Kürbis aus der Pfalz ist gefragt - kein Luxus-Produkt Im Frühjahr hatten viele Familien, um zu sparen, auf teuren Spargel und Erdbeeren verzichtet. Der Kürbis dagegen werde von den Kunden nicht als Luxus-Ware gesehen. Er sei als Nahrungsmittel äußerst ergiebig, erklärt Friedrich, ähnlich wie die Kohlsorten. Man bekomme beim Kürbis viel Masse für wenig Geld. Der Kürbis wird von vielen Menschen zur Dekoration und für Rezepte wie Suppen, Gnocchi, Lasagne, Kuchen und andere Kreationen verwendet. Die Kürbisfelder in der Vorder- und Südpfalz sind trotz des trocknen Sommers voller Speisekürbisse. SWR Herbst: Rheinland-Pfalz als Kürbis-Land auf Platz 4 Der Kürbis liegt seit Jahren im Trend in Deutschland. Seit der Speisekürbis hierzulande 2005 zum ersten Mal statistisch als eigenständige Gemüseart erfasst wurde, hat sich seine Anbaufläche mehr als verdreifacht. Am meisten angebaut wird in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz folgen aber direkt auf Platz drei und vier. Nach Angaben der Pfalz-Touristik wird in Rheinland-Pfalz mittlerweile auf 310 Hektar Kürbis angebaut. Das entspricht einem Sechstel der gesamtdeutschen Anbaufläche.