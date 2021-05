per Mail teilen

Ein Küchenbrand hat am Mittag eine Dachgeschosswohnung in Ludwigshafen unbewohnbar gemacht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren sehr zeitintensiv, weil immer wieder Glutnester im Dachstuhl gelöscht werden mussten. Die Bewohner kamen in eine Ausweichunterkunft. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.