Die Dampflok des Kuckucksbähnels im Elmsteiner Tal fällt länger aus als gedacht: Wie das Eisenbahnmuseum Neustadt mitteilt, wird sie wohl erst am Sonntag in einer Woche wieder aufs Gleis gesetzt.

Bis dahin wird eine Diesellok für die Ausflugsfahrten im Elmsteiner Tal eingesetzt. Hintergrund: Bereits Anfang Juli ist die Dampflok mit einem Triebwerkschaden auf der Strecke liegengeblieben und musste in den nächsten Bahnhof gezogen werden. Die Reparatur zieht sich laut Museum deshalb so lange, weil es in der zuständigen Spezialwerkstatt Personalengpässe gibt.

Das Kuckucksbähnel im Elmsteienrtal - hier mit Dampflock SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Es sei in gut 40 Jahren Betrieb das erste Mal, dass man über einen längeren Zeitraum auf eine Diesellok zurückgreifen müsse.