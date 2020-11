per Mail teilen

Der weltweit tätige Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal hat im 3.Quartal seinen Umsatz wieder deutlich steigern können, es sei damit das beste Quartalsergebnis in diesem Jahr. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der Umsatz in den Monaten Juli bis September auf 560 Millionen Euro angerstiegen. Im gesamten bisherigen Geschäftsjahr 2020 sei der Umsatz zum Vorjahresvergleich um 8,9 Prozent zurückgegangen. Ursachen seien die Folgen der Corona-Pandemie und ungünstige Währungseffekte.