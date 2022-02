Der Pumpenhersteller KSB in Frankenthal meldet den größten Auftrag in der 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Für ein Kernkraftwerk in China baut KSB acht Kühlmittel-Pumpen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Dank dieses Auftrags werden die KSB-Werke in Frankenthal und Shanghai vier Jahre lang hoch ausgelastet sein, sagte Vorstandschef Stephan Timmermann. Da in Europa derzeit neue Kernkraftwerke eines vergleichbaren Typs geplant sind, erhoffe sich KSB weitere Aufträge.