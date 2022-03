Pumpenhersteller KSB besorgt um Mitarbeiter in Ukraine

Die Verantwortlichen des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB in Frankenthal sind besorgt um ihre Mitarbeiter in der ukrainischen Region Kiew. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind nach Angaben eines KSB-Sprechers bislang nicht absehbar. Die acht Ukrainer, die im Vertrieb für KSB rund um Kiew arbeiten, würden im Homeoffice arbeiten, so der KSB-Sprecher. Man tue alles Mögliche für ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familien. In Russland beschäftigt KSB rund 100 russische Mitarbeiter - im Raum Moskau. Diese könnten bislang ganz normal weiterarbeiten. Für eine Gasanlage in Russland werden nach Angaben des Sprechers zurzeit KSB-Pumpen produziert und eingebaut. Was der Ukraine-Krieg für dieses Projekt bedeutet sei noch unklar. Auf jeden Fall verurteile KSB das Vorgehen Russlands und werde Sanktionen unbedingt einhalten, sobald sie beschlossen seien.