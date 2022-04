per Mail teilen

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie das Unternehmen mitteilt, werde die Produktion deshalb bis zum 20. April eingestellt.

Die Attacke sei bereits vor einer Woche bemerkt und abgewehrt worden, erklärte KSB. Kein Server sei geschädigt worden. Seitdem arbeite man im Notbetrieb. Um die Computer-Systeme wieder hochzufahren, müsse jetzt der Betrieb komplett eingestellt werden.

Daher habe das Unternehmen in Abstimmung mit den Betriebsräten eine einwöchige Betriebsruhe bis kommenden Dienstag vereinbart. In dieser Zeit sollen die Systeme wieder hochgefahren werden. Ab dem 20. April soll dann ein eingeschränktes Arbeiten wieder möglich sein, hieß es in der Mitteilung.

Einschränkungen in der Kommunikation und Produktion

Aus Sicherheitsgründen wurden vorsichtshalber alle Server heruntergefahren und der Zugang zum Internet blockiert. Dadurch komme es aktuell zu Einschränkungen im Mailverkehr, bei der Telefonie und in der Produktion, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage.

In einer Börsenmitteilung schreibt KSB, die Cyberattacke habe möglicherweise Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. KSB produziert mit über 15.000 Mitarbeitern weltweit Pumpen und Armaturen und hat einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Am Stammsitz in Frankenthal sind 1.700 Menschen beschäftigt.

Warnungen vor Cyberattacken wegen Ukraine-Krieg

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) hatte bereits im März Unternehmen dringend geraten, ihre IT-Sicherheit zu erhöhen, da Cyberattacken befürchtet wurden. Man befolgte dabei die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Grund für die Sorge ist der Krieg in der Ukraine. Kriminelle nutzen offenbar die Spendenbereitschaft der Firmen aus und verschicken Phishing-Emails.