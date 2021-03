per Mail teilen

In der Pfalz gibts immer mehr Kritik an der Äußerung von Ministerpräsidentin Dreyer zum Ausbau der Windkraft. In einem Fernsehinterview zur Wahl, hat die Landeschefin Windräder im Pfälzerwald nicht mehr ausgeschlossen.

Der Pfälzerwald müsse frei von Windkraft bleiben, bekräftigte der Sprecher des Naturschutzbundes BUND Südpfalz auf SWR-Anfrage. Windräder bedrohten den Status des Waldes als anerkanntes Biosphärenreservat. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben bezeichnete den Ausbau der Windkraft im Pfälzerwald als Fehlplanung. Stattdessen solle die Landesregierung die Solarenergie in der Südpfalz ausbauen. Zuvor hatte sich bereits der Vorsitzende des Bezirksverbandes, Wieder, verwundert über Dreyers Ankündigung gezeigt. Diese sei mit den Vorgaben ihrer eigenen Regierung nicht vereinbar. Erst vor einem halben Jahr habe das Land eine neue Rechtsverordnung über den Schutz des Biosphärenreservates in Kraft gesetzt.