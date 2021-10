Speyer: Kostenlose Corona-Schnelltests für Obdachlose

Eigentlich müssen auch Obdachlose ab sofort für einen Corona Schnelltest zahlen, wenn sie eine soziale Einrichtung besuchen wollen. In Speyer halten zwei Anlaufstellen aber weiter an den kostenlosen Tests fest.

Seit Montag gibt es keine kostenlosen Bürger-Tests mehr. Wenn Ungeimpfte ein Restaurant besuchen, ins Kino oder Theater wollen, müssen sie den Corona-Test aus eigener Tasche zahlen.

Corona-Tests können Obdachlose nicht finanzieren

Die Kosten für die Corona-Tests unterscheiden sich von Kommune zu Kommune - in der Pfalz liegen sie durchschnittlich bei 15 bis 20 Euro - pro Test. Für Wohnungslose in prekären finanziellen Verhältnissen sei das eine Menge Geld, sagt Stefan Wagner. Er leitet die Soziale Anlaufstelle in Speyer (SAS). Er kritisiert, dass die Obdachlosen bei der neuen Test-Regelung von der Politik offenbar völlig vergessen worden seien. Die Test-Kosten seien für Obdachlose "nicht zu stemmen", so Wagner, und die meisten in Speyer seien nicht geimpft.

Die Soziale Anlaufstelle in Speyer hält deshalb weiter an den kostenlosen Tests fest. Sie würden angeboten, damit die Besucher der Beratungsstelle, weiterhin die Angebote nutzen können, wie der Besuch eines Cafes oder einer Kleiderkammer.

Caritas in Speyer bietet auch kostenlose Tests für Obdachlose

Auch das Speyerer Caritas-Förderzentrum in Speyer, das sich um Menschen ohne Wohnung kümmert, bestätigt Wagners Aussage: Die Testgebühren seien für ihr Klientel nicht bezahlbar, heißt es dort. Die Antigentests würden daher aktuell von der Krankenkasse und dem Förderzentrum finanziert. Die Caritas bietet Obdachlosen in Speyer in der Einrichtung eine vorübergehende Übernachtungsmöglichkeit - und die können Betroffene nun mit einem kostenlosen Corona-Test, geimpft oder genesen weiterhin in Anspruch nehmen.