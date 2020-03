Am Sonntag sind Tausende in Gimmeldingen unterwegs gewesen - trotz Absage des Mandelblütenfestes wegen der Corona-Krise. Am Verhalten der Besucher gibt es deutliche Kritik.

Es war ein herrlicher erster Frühlingstag am Sonntag in Neustadt-Gimmeldingen. Angenehme Temperaturen, Sonnenschein, die Mandelbäume schon teilweise erblüht. Und trotz der Absage des Festes ist eigentlich alles wie immer: Die Zufahrtsstraßen sind verstopft. Die Polizei sperrt zusammen mit der Feuerwehr Straßen und ruft die Menschen auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Fest wegen Ansteckungsgefahr abgesagt

Was nach typischem Mandelblütenfest-Trubel klingt, sorgt in Zeiten von Corona für viel Kritik. Denn Anfang März wurde das Fest abgesagt, um solche Bilder zu verhindern: Menschen, die sich dicht gedrängt an einem Ort aufhalten.

Oberbürgermeister Marc Weigel (Freie Wählergruppe Rheinland-Pfalz) hatte die Absage im SWR u.a. damit begründet, dass das Risiko einer Weiterverbreitung des Coronavirus zu groß sei, wenn man eine solche Veranstaltung erlaube. Deswegen hatte er sich in Rücksprache mit medizinischen Experten und der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Institutes zur Absage in diesem Jahr entschlossen.

Entsetzen über Besucheransturm

Doch diese Warnung haben offenbar viele nicht beherzigt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Region, Johannes Steiniger, zeigte sich bei Twitter entsetzt. "Was heute an der Weinstraße in der Pfalz abgegangen ist, geht so einfach nicht. [...] in Gimmeldingen werden trotz Absage [...] volksfestähnliche Zustände gemeldet. Bitte: BLEIBT ZU HAUSE!"

Die Freiwillige Feuerwehr twitterte, dass sie auf mehr Verständnis hoffe angesichts der aktuellen Lage.

Andere Twitter-Nutzer wählten noch drastischere Worte, um ihre Missbilligung deutlich zu machen.

Der Ansturm in Gimmeldingen hielt bis zum späten Nachmittag an, wie die Polizei mitteilte. Erst dann normalisierte sich die Verkehrslage wieder.