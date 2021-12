Weihnachtskrippe in Schaufenstern zu sehen

Die große Weihnachtskrippe des Speyerer Doms steht auch in diesem Jahr nicht im Dom sondern wieder in Schaufenstern in der Innenstadt. Nach Angaben des Bistums, ist das Aufstellen im Dom wegen des großen Besucherandrangs und wegen der Corona-Pandemie zu gefährlich. Die Krippe sei für viele Menschen von großer Bedeutung, man wolle sie ihnen deshalb nicht vorenthalten, so der Dekan. Bereits im letzten Jahr hatte man sich deswegen dazu entschieden, die Krippe stattdessen in der Innenstadt aufzubauen. Pünktlich zum vierten Adventswochenende wurden die Krippenfiguren in den Schaufenstern von vier Geschäften aufgestellt. Neben dem Stall mitsamt Engel, Hirten und Schafen gibt es unter anderem auch Dromedare und einen Babyelefanten zu sehen. In den Schaufenstern hängen zudem Plakate, die Hinweise auf die Herkunft und Bedeutung der Figuren geben. Über einen QR-Code können die Menschen darüber hinaus weitere Infos über die Speyerer Weihnachtskrippe auf dem Handy abrufen.