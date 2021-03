per Mail teilen

Heute startet das Krimifestival Kurpfalz in Frankenthal - erstmals mit Lesungen, die live gestreamt werden. Fünf Krimibuch-Autoren aus der Region lesen aus ihren Kriminalromanen vor. Teilnehmen kann jeder.

Das dreitägige Krimifestival Kurpfalz wird in diesem Jahr zum ersten Mal digital veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Präsenzveranstaltungen auf den Herbst verschoben worden.

Am ersten Abend geben gleich zwei der insgesamt fünf Autoren Einblicke in ihre Bücher. Die in der Nähe von Heidelberg lebende Autorin Claudia Schmid stellt ihr Buch die “Mörderische Ostsee“ vor. Danach liest der Schifferstadter Schriftsteller Harald Schneider aus seinem neuen Buch “Das tödliche Mahl“, aus der Reihe mit Kommissar Palzki. Die Romanreihe über seinen Kommissar hat Harald Schneider regional bekannt gemacht.

Lesungen werden aus Congresszentrum übertragen

Das Programm beginnt jeweils um 19:30 Uhr. Die Lesungen werden live und kostenlos aus dem Congressforum Frankenthal übertragen. Im Herbst sollen die Autoren nach Angaben der Veranstalter dann noch einmal vor Publikum auftreten. Wie eine Sprecherin des Congressforums mitteilte, seien aber noch keine Einzelheiten bekannt.

Krimifestival gibt es seit 2011

Das Krimifestival findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Seine Premiere feierte es 2011. Seitdem wird es alle zwei Jahre veranstaltet. Viele namhafte Autoren haben in den vergangenen Jahren ihre Bücher dem Pfälzer Publikum vorgestellt.

Normalerweise suchen sich die Autoren für ihre Geschichten unterschiedliche Orte der Kurpfalz aus. Und die können manchmal auch etwas ungewöhnlich sein. So gab es beispielsweise schon Lesungen in einem Restaurant eines Schlosses oder in einer Straßenbahn.