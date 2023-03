per Mail teilen

Die Stadt Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) verleiht der Autorin Carolin Emcke am Sonntag den Hermann-Sinsheimer Preis 2023. Laut Jury ist sie "eine der engagiertesten Stimmen unserer Zeit."

Die Presiträgerin Carolin Emcke arbeitete 15 Jahre lang als internationale Kriegsreporterin für den "Spiegel" und "Die Zeit" - unter anderem in Afghanistan, Pakistan, Irak, Libanon und dem Kosovo. Seit 2014 ist sie als freie Publizistin tätig und schreibt für überregionale Zeitungen, wie die spanische Tageszeitung "El Pais."

Preisträgerin Carolin Emcke, Jahrgang 1967. Pressestelle Sebastian Bolesch

Jury in Freinsheim: Preisträgerin gegen jegliche Art von Diskriminierung

Die Publizistin moderiert außerdem an der Berliner Schaubühne das Diskussionsformat "Streitraum". Auch mehrere gesellschaftskritische Bücher hat Emcke geschrieben, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden, darunter "Gegen den Hass" und "Weil es sagbar ist". Wichtige Themen, mit denen sie sich befasst, sind unter anderem Globalisierung, Menschenrechte, Theorien der Gewalt, kulturelle Identitäten, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit.



Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, Emcke stemme sich "mit unbeirrbarer Beharrlichkeit gegen jegliche Art der Diskriminierung, der sie ein klares Bekenntnis zu Demokratie und den darin verankerten Grundrechten entgegensetze." An ihrer Arbeit imponiert vor allem die Konsequenz und Präzision, mit der sie unbequeme Fragen zu aktuellen Geschehnissen stellt, um die blinden Flecken unserer liberalen Gesellschaft auszuleuchten", so die Jury weiter.

Preis erinnert an in Freinsheim geborenen Publizisten Hermann Sinsheimer

Der Hermann-Sinsheimer-Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Die Auszeichnung wird seit 1983 verliehen. Sie soll an den in Freinsheim geborenen jüdischen Journalisten, Schriftsteller, Theaterintendanten und Chefredakteur der Zeitschrift "Simplicissimus", Hermann Sinsheimer, erinnern, der in der NS-Zeit nach Großbritannien fliehen musste. Der Preis ehrt namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Literatur, Journalismus und Theater, "die mit ihren Werken ein klares Bekenntnis gegen Faschismus und für die Einhaltung der Menschenwürde abgeben."

Bisherige Preisträger waren beispielsweise Peter Härtling, Marcel Reich-Ranicki, Hilde Domin, Christa Wolf, Dieter Hildebrandt und zuletzt 2021 Konstantin Wecker.

Die Preisträgerin Emcke, unter anderem ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, liest am Samstagabend um 19:30 Uhr im Bürgersaal des Von-Busch-Hofs aus ihren Büchern wie "Gegen den Hass" und "Ja heißt Ja und…". Dazwischen erzählt sie, warum sie ihr wichtig sind und wofür sie stehen. Die Preisverleihung findet dort dann am Sonntag statt, ab 11 Uhr.