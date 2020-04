Kreiskrankenhaus nimmt keine Patienten mehr auf

Grünstadt: Das Kreiskrankenhaus in Grünstadt schließt nach eigenen Angaben bis auf Weiteres seine Notaufnahme und nimmt auch keine Patienten mehr stationär auf. Hintergrund ist, dass 14 Mitarbeiter des Krankenhauses positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach Angaben des Kreiskrankenhauses handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter, die in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Neustadt getroffen wurde. Da keiner der 14 mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter Symptome zeige, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Menschen infiziert hätten. Demnach wurde damit begonnen, alle 51 Patienten und 520 weitere Mitarbeiter des Krankenhauses auf das Coronavirus zu testen. Die Ergebnisse sollen schon bald vorliegen. Wegen der derzeit vergleichsweise niedrigen Belegung in den umliegenden Krankenhäusern, sei die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Kreiskrankenhauses gewährleistet.