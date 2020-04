per Mail teilen

Das Kreiskrankenhaus Grünstadt nimmt nach eigenen Angaben vorerst keine Patienten mehr auf. Grund sei, dass derzeit 14 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Da fast alle der positiv getesteten Mitarbeiter keinerlei Symptome zeigten, bestehe die Möglichkeit, dass sich das Virus bereits unerkannt weiter verbreitet habe, so die Klinik. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Neustadt habe man deshalb zum Schutz der Patienten beschlossen, vorerst keine neuen mehr aufzunehmen.

Erst am Donnerstag meldete das Kreiskrankenhaus neun infizierte Mitarbeiter. Nach Angaben der Klinik arbeiten alle auf einer Station. Was die Patienten der betroffenen Station angeht, lagen laut Kreisverwaltung am Donnerstag noch nicht alle Testergebnisse vor. Bislang deute aber alles darauf hin, dass sich kein Patient angesteckt hat.