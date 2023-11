Das Veterinäramt Südliche Weinstraße vermittelt aktuell 45 Kaninchen. Sie wurden einem Privathaushalt wegen schlechter Haltung weggenommen.

Wegen des Datenschutzes kann die Verwaltung des Kreises Südliche Weinstraße auf Anfrage des SWR nicht ins Detail gehen, wie sie an die Tiere gekommen ist. Nur soviel: Sie sind bei routinemäßigen Kontrollen des Vetrinäramts entdeckt worden. Die Kaninchen wurden in Wohnräumen im Kreisgebiet gehalten, und das unter so schlechten Bedingungen, dass die Behörde einschreiten musste.

Drei der insgesamt 45 Kaninchen, die das Vetrinäramt des Kreises beschlagnahmt hat. Kreis Südliche Weinstraße

Nun deutet sich aber ein Happy End an: Nach Angaben einer Kreissprecherin sind die 45 Kaninchen sehr beliebt: Viele Tiere wurden bereits abgeholt, die restlichen sollen in den kommenden Tagen in neue Haushalte vermittelt werden. Der Sprecherin zufolge haben sich weit über die Kreisgrenzen hinaus Tierschutzvereine, Tierheime und Privatpersonen gemeldet, um die Langohren aufzunehmen. Aktuell seien die Kaninchen - teilweise nur wenige Wochen alt - bei einem Landwirt in Landau untergebracht.