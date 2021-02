Der Landkreis Germersheim hat den höchsten Inzidenzwert in der Region, mit 94 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Nach Angaben einer Sprecherin liegt das auch daran, dass mehrere Kitas im Landkreis betroffen sind. Insgesamt ist die Zahl der Corona-Infizierten in der Vorder-und Südpfalz seit Wochenbeginn weiter zurückgegangen. Das geht aus Zahlen der Landesregierung hervor. Nach aktuellem Stand liegen die Inzidenzwerte in sechs von neun Städten und Kreisen in der Region unter dem Wert 50. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Landau mit 27,7.