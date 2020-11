per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz ist die Zahl der Corona-Infizierten insgesamt erneut angestiegen. In Ludwigshafen ist der Anstieg mit knapp 50 Fällen am stärksten, gefolgt vom Landkreis Bad Dürkheim mit 36 neuen Fällen.

Der sogenannte Inzidenzwert der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Germersheim aktuell bei 192. Das ist der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz nach der Landeshauptstadt Mainz. Ludwigshafen zählt 164. Alle Zahlen in Rheinland-Pfalz.

Bis auf die Stadt Zweibrücken lagen am Mittwoch alle Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz oberhalb der Schwelle von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Gesundheitsamt stößt an seine Grenzen

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Kreis Germersheim stoßen an ihre Grenzen. Nach Angaben einer Kreissprecherin sind 41 Mitarbeiter im Schichtbetrieb nur damit beschäftigt, Kontaktpersonen der positiv Getesteten nachzuverfolgen und anzurufen.

Weitere Verstärkung angefordert

Das Gesundheitsamt habe diese Woche zwar von der Bundeswehr vier Soldaten zur Verstärkung bekommen. Aber das reiche noch nicht. Deshalb seien von der Behörde jetzt sechs weitere Soldaten angefordert worden. Durch den Engpass bleiben beim Gesundheitsamt Fälle unklar, was wieder zu neuen Ansteckungen führen kann. Aktuell werden nur die direkten Kontaktpersonen von positiv Getesteten in Quarantäne geschickt, also nahe Verwandte oder Tischnachbarn, wenn es sich um Schüler handelt, .

Verbesserung in Seniorenheim Bellheim

Gute Nachrichten kommen von einem Seniorenheim in Bellheim: Seit Anfang der Woche gab es dort offenbar keine neuen Fälle. Es gab dort 29 Infizierte. Zwei Bewohner starben im Krankenhaus. Sieben infizierten Mitarbeiter sind zuhause in Quarantäne. In dem Haus gilt ein striktes Besuchsverbot.