Kreis Bad Dürkheim verbietet Corona-Montagsdemos

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat für den kommenden Montag geplante Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten.

Die in fünf Orten des Landkreises geplanten "Montagsspaziergänge" seien ebenso untersagt wie jede weitere "Ersatzversammlung", teilte der Kreis am Samstag in einer Allgemeinverfügung mit.

Sorge vor Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Die auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz wie bundesweit praktizierten "Spaziergänge" seien "durch die Gleichzeitigkeit von akkurater Planung und vermeintlicher Spontanität geprägt". Diese Versammlungen zielten darauf ab, staatliche Maßnahmen zu unterlaufen. Im Milieu der "Querdenker" würden "explizit Guerillataktiken thematisiert". Bei den Anhängern sei eine zunehmende Enthemmung und Radikalisierung festzustellen. Es bestehe die Sorge, dass sie "gleichsam ein 'Katz-und-Maus-Spiel' mit der Versammlungsbehörde, der Ordnungsbehörde und der Polizei treiben".

Zum Schutz vor Infektionsgefahren könnten auch Versammlungen eingeschränkt werden, erklärte die Kreisverwaltung. Dazu gehörten auch Versammlungsverbote.

Kritiker der Corona-Politik demonstrieren in Trier



In Trier hatten am Samstag bis zu 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. An einer Gegenkundgebung nahmen etwa 100 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Die Regeln seien eingehalten worden, Zwischenfälle habe es nicht gegeben.