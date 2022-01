Corona-Impfpflicht: Eine Krankenschwester aus Speyer kündigt lieber

Ab dem 15. März gilt bundesweit für Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Berufen eine Impfpflicht. Die Krankenschwester Annette Runck wird sich dann einen neuen Job suchen. Im Interview mit SWR Aktuell verrät sie, warum.

Chefs von Kliniken und Seniorenheimen in der Pfalz sagen auf SWR-Anfrage, sie rechnen damit, dass es kaum Kündigungen geben werde. 90 bis 95 Prozent der Mitarbeiter seien geimpft. Annette Runck ist ungeimpft und will es auch bleiben. Sie ist seit mehr als 40 Jahren Krankenschwester und will nun wegen der Impfpflicht ihren Job kündigen.

SWR Aktuell: Frau Runck, Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Beruf, zur Zeit in der Geriatrischen Abteilung eines Krankenhauses. Sie haben Erfahrungen mit Corona und den Folgen gemacht: Warum lassen Sie sich nicht impfen?

Krankenschwester Annette Runck: Ich habe einfach Bedenken gegen diesen neuen Impfstoff, der so in dem Maße noch nicht erprobt ist. Das ging mir zu schnell, die Entwicklung, die Testung, die Produktion. Innerhalb eines Jahres wurde dieser Impfstoff auf den Markt geworfen. Das ist mir einfach zu schnell. Da habe ich kein Vertrauen. Deswegen habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl, mir diese Spritze geben zu lassen.

Ich bin gesund, ich fühle mich gesund, ich trage bei der Arbeit FFP2-Maske und ich teste mich täglich. Ich denke, das müsste eigentlich ausreichen, um andere zu schützen. Ich habe keine Angst, krank zu werden, sonst wäre ich glaube ich falsch in dem Beruf. Es gibt bei uns ganz viele andere Erreger. Wir sind tagtäglich von vielen Keimen und Bakterien umgeben.

SWR Aktuell: Milliarden von Menschen sind jetzt bereits geimpft. Einige Ärzte sagten mir: Eigentlich sind es damit die am Besten getesteten Impfstoffe. Es gab zwar Impfreaktionen und auch vereinzelt Nebenwirkungen. Die allermeisten Menschen haben die Impfstoffe aber vertragen. Das ist für Sie aber auch kein überzeugendes Argument?

Runck: Also waren all diese Menschen Versuchskaninchen? Nein, das überzeugt mich nicht. Es kann ja nach Jahren noch etwas auftauchen, was man nicht unbedingt mit der Impfung in Zusammenhang bringt.

SWR Aktuell: Man könnte ja auch sagen: es ist einfach eine Risikoabwägung. Auf der einen Seite das minimale Risiko, dass tatsächlich noch irgendwann Schäden auftreten, auf der anderen Seite das Risiko an COVID-19 zu erkranken, einen schweren Verlauf zu erleiden, vielleicht sogar zu sterben oder dann schwere Langzeitfolgen in Kauf zu nehmen. Haben Sie auch so eine Abwägung getroffen?

Runck: Meine Abwägung geht in die umgekehrte Richtung. Ich habe keine Angst vor diesem Corona-Virus, aber ich habe Angst vor diesem Impfstoff. Ich sehe die Impfung nicht als so nützlich an, wie sie angepriesen wird. Für mich ist diese Impfung immer noch wesentlich problematischer als das Virus an sich. Ich vertraue einfach auf mein Immunsystem. Wir haben es schon immer mit Viren zu tun. Da finde ich ein gesundes Immunsystem einfach immer noch das Beste.

SWR-Aktuell: Wissenschaftler und Ärzte - auch all die, die ich gesprochen habe - sagen, dass schwere Verläufe bei Ungeimpften bei weitem häufiger seien als bei Geimpften.

Runck: Das mag schon sein, aber ich bin keine Risiko-Patientin. Ich bin gesund und ich möchte es auch bleiben. Menschen, die in einem Alter sind, in dem sie selbst eine Impfung für sinnvoll halten, die können das ja tun. Ich bewerte das nicht. Aber wie gesagt, ich trage FFP2-Maske, ich lass mich jeden Tag testen.

SWR-Aktuell: Sie ziehen es vor, dass sie ihren Job aufgeben. Sie haben offenbar wirklich massive Angst vor diesem Impfstoff.

Runck: Ja, so gesehen, habe ich zumindest kein Vertrauen. Wenn ich diesen Impfstoff in mir habe, dann ist er drin. Den kann man ja nicht ausleiten. Ich habe diesen Stoff in mir, ich weiß nicht was er tut. Ja, davor habe ich Angst.

SWR Aktuell: Was halten Sie von der Impfpflicht in Gesundheitsberufen?

Runck: Zwang finde ich immer schlecht. Besser man überzeugt die Menschen, dass so eine Impfung gut ist für sie. Es wird etwas vorgeschrieben, und wenn man sich nicht danach richtet, muss man mit Konsequenzen rechnen - in meinem Fall der Verlust meiner Berufswahl von vor 40 Jahren. Die Entscheidungsmöglichkeit ist mir genommen. Ich muss etwas tun, was gegen mein Gefühl geht.

SWR-Aktuell: Ich habe mit Krankenhaus-Geschäftsführern oder Ärztlichen Direktoren gesprochen. Nach ihrer Ansicht hat jemand, der sich nicht impfen lässt, in einem Krankenhaus nichts zu suchen. Impfen gehöre zur Sorgfaltspflicht. Was sagen Sie dazu?

Runck: Nun ja, es gibt ja eigentlich auch eine Impfpflicht bei Masern. Ich falle da raus, weil ich vor 1971 geboren wurde. Für die Jahrgänge vor 71 geht man von einer Grundimmunisierung in der Bevölkerung aus. Wenn man’s genau nimmt, müsste man mich auch testen ob ich überhaupt noch diese Grundimmunisierung habe. Das macht man nicht. Und das macht für mich keinen Sinn.

Wäre der Corona-Impfstoff ein Totimpfstoff, dann hätte ich auch nichts dagegen, mich impfen zu lassen. Aber nicht mit diesem neuen Wirkstoff.

SWR-Aktuell: Es soll mit Novovax demnächst einen Totimpfstoff geben. Würden Sie sich dann impfen lassen?

Runck: Ich habe mich darüber informiert: Auch dieser Impfstoff enthält Stoffe – so genannte Adjuvantien – die auch diese Spike-Proteine enthalten. Das ist für mich dasselbe. Eine Mogelpackung und kein Totimpfstoff. Das ist zumindest das, was ich recherchiert habe.

SWR-Aktuell: Sie haben es schon von ihrem Arbeitgeber schriftlich, dass Ihnen, wenn Sie nicht bis zum 15. März einen Impfnachweis Vorlegen, gekündigt wird. Werden Sie sich gegen ihre Kündigung wehren?

Runck: Nein. Mit meinem Arbeitgeber habe ich geredet und ihm auch mitgeteilt, dass ich aus dem Internet aus einem Video einer Rechtsanwältin weiß, dass es in dem neuen Gesetz eine Lücke gibt: Das Gesundheitsamt lässt dem Arbeitgeber die Möglichkeit zu sagen, dass er den Betrieb nicht aufrecht erhalten kann mit ausschließlich geimpften Mitarbeitern. Dann kann das Gesundheitsamt dieses Beschäftigungsverbot aufheben. Mein Pflegedienstleiter hat aber zu mir gesagt, das sei aussichtslos. Das Gesundheitsamt würde sich darauf nicht einlassen. Das war für mich das Signal, dass ich mir eine andere Stelle suchen muss.

SWR-Aktuell: Was sagen denn ihre Freunde und Verwandten dazu, dass sie lieber ihren Job aufgeben als sich impfen zu lassen?

Runck: Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich: die einen sagen: "Mutig, Hut ab, dass du so konsequent bist." Andere sagen: "Lass dich impfen, sonst geht die Pandemie nie vorbei." Aber ich werde nicht ausgegrenzt oder gemobbt. Auch meine Kollegen wissen alle, dass ich ungeimpft bin. Da ist ein ganz normaler Umgang. Sie finden es schade, dass ich gehe, oder gehen muss.