Krankenhäuser fordern mehr wirtschaftliche Sicherheit und Planbarkeit

per Mail teilen

Das städtische Klinikum Ludwigshafen und fünf weitere rheinland-pfälzische Krankenhäuser fordern wegen der aktuellen Belastung mehr finanzielle Unterstützung vom Land. Die Kliniken haben dazu eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht. Die Krankenhausbetreiber teilten mit, es gebe steigende Belegungszahlen auf den Intensivstationen, immer mehr infizierte Patienten auf den Normalstationen und große Personalausfälle. Die Krankenhäuser forderten Unterstützung von den Gesund­heitsministerien auf Bundes- und Landesebene sowie von den Parlaments-Abgeordneten. Die Versorgung der Patienten habe alle Häuser in den vergangenen zwei Jahren auch ökonomisch an die Grenzen gebracht, heißt es. Im Gegensatz zu den Versprechungen der Politik seien „weder die Verluste beim Erlös, noch die deutlich höheren Kosten durch die Pandemie, adäquat ausgeglichen worden“, so der Geschäftsführer des Klinikums Ludwigshafen Hans-Friedrich Günther.