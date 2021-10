per Mail teilen

In Speyer gibt es im Advent kostenlosen Nahverkehr. An den vier Adventssamstagen können die Linien 561 bis 569 ohne Ticket genutzt werden, teilte die Stadt Speyer mit. Damit könnten die Bürger ihre Weihnachtseinkäufe nicht nur stressfreier, sondern auch klimaschonend erledigen, sagte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Außerdem werde dadurch der durch die Corona-Pandemie stark gebeutelte Einzelhandel in Speyer gestärkt.