Seit Montag können sich bundesweit alle Bürger kostenlos auf Corona testen lassen. In Ludwigshafen haben gleich am ersten Tag 130 Bürger das Angebot in der Eberthalle genutzt. Ein Test fiel dort positiv aus.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde die positiv getestete Person ans Klinikum Ludwigshafen weiterverwiesen. Dort wurde ein so genannter PCR-Test für die endgültige Diagnose veranlasst.

Zwei Testzentren in Ludwigshafen

Das Testzentrum in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das zweite Testzentrum liegt im Stadtteil Oggersheim und öffnet von montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr.

Landau: Neue Teststation in der Jugendstil-Festhalle

In Landau gibt es für die rund 48.000 Einwohner bislang drei Teststationen. Die kostenlosen Corona-Schnelltests seien zunächst beim Deutschen Roten Kreuz, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und einem privaten Anbieter möglich. Um den Andrang bewältigen zu können, soll ab Mitte der Woche eine weitere Teststation in der Jugendstil-Festhalle eingerichtet werden.

In Neustadt können sich Bürger in zwei Testzentren kostenlos auf das Virus testen lassen. Das Testzentrum im Klemmhof ist von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr geöffnet und Samstag und Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Wer sich testen lassen will, muss vorher keinen Termin vereinbaren. Das Ergebnis bekommen die Getesteten vor Ort oder per E-Mail.

Auch im Neustadter Hetzelstift werden kostenlose Corona-Tests angeboten.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

Corona-Test via Drive-in

Auch kleine Orte errichten Teststationen. In der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße) müssen die Testpersonen beispielsweise in einem Drive-in mit dem Auto vorfahren. Die Station ist an drei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden geöffnet - dienstags und donnerstags von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr sowie samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr.

In Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) soll das Testzentrum am Mittwoch öffnen. Auch hier haben die Bürger an drei Tagen in der Woche die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Montags und mittwochs ist das Testzentrum von 17 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, an Samstagen von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Im Rhein-Pfalz-Kreis sollen zehn Testzentren entstehen, die aber erst nach der Landtagswahl öffnen. Laut einer Sprecherin werden die Räume vor dem 14. März noch als Wahllokale benötigt.

Corona-Schnelltests auch beim Arzt möglich

In Neustadt würden auch bereits die ersten Apotheken und Arztpraxen kostenlose Testungen anbieten. Die Kosten dafür übernehme der Bund.