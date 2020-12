Mohammad Ghavi ist Iraner. Als er sich für das Christentum entscheidet, flüchtet er nach Europa. In Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) findet er eine neue Heimat und Gemeinde. Dort wurde er am 1. Advent sogar ins neue Presbyterium gewählt.

Mit der zweithöchsten Anzahl an Stimmen wird Mohammad Ghavi (23) einer der 13 neuen Presbyter*innen, die der Protestantischen Kirchengemeinde leiten. Er hatte sich als einer von 24 Kandidat*innen zur Presbyteriumswahl in Mutterstadt gestellt.

Familiäre Integration via Wurstmarkt

Mohammad Ghavi ist nach Deutschland gekommen, nachdem er vom Islam zum Christentum konvertierte. Im Iran konnte er seinen neuen Glauben nicht sicher leben. Er findet Anschluss in der Evangelischen Gemeinde in Mutterstadt. Dort wird er gleich zum Gemeindefest eingeladen und auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim auch in den Rest der Pfälzer Lebensart eingeführt.

Mit Günter Krick, der schon jahrelang Presbyter in der Gemeinde ist, findet er einen inspirierenden Mentor. Krick selbst spricht über Ghavi auch als "Ersatzenkel". Die herzliche Aufnahme in der Gemeinde bedeutet Mohammad Ghavi viel:

Pfarrer Heiko Schipper freut sich über das vielfältige Gemeinde-Engagement von Ghavi. Zum Beispiel in der Konfirmanden-Arbeit, wo er den Jugendlichen seine Geschichte erzählte: