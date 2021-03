Beim landesweiten Corona-Kontrolltag am Sonntag haben Polizei und Ordnungsbehörden insgesamt rund 900 Verstöße gezählt. In Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) tranken 100 Leute Wein auf einem Parkplatz eines Weinguts.

Die Personen hätten sich uneinsichtig gegenüber der Polizei gezeigt, teilte das Innenministerium in Rheinland-Pfalz am Montag mit. Die Beteiligten müssen jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Behörden zählen rund 900 Corona-Verstöße Bei dem landesweiten Corona-Kontrolltag am Sonntag in Rheinland-Pfalz haben Ordnungsbehörden und Polizei insgesamt rund 900 Verstöße gezählt. In den allermeisten Fällen habe es sich um Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (278), um unerlaubte Ansammlungen im öffentlichen Raum (294) oder um das Nichteinhalten des Mindestabstandes (203) gehandelt, teilte das Innenministerium am Montag in Mainz mit.