Bei einem Kontrolltag hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Jeder 10. Autofahrer sei zu schnell gewesen heißt es in einer Pressemitteilung heute. Bei den insgesamt drei Messtellen auf der B9 und der B10 wurden mehr als 2.000 Verstöße festgestellt. Mehr als 350 Bußgelder mit Einträgen in der Verkehrssünder-Datei in Flensburg wurden verhängt, darunter 9 Fahrverbote.