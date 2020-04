Der kommunale Vollzugsdienst kontrolliert an diesem Wochenende wegen der Corona-Pandemie verstärkt beliebte Ausflugsziele in der Pfalz. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sollen die Kontrolleure verhindern, dass sich an bestimmten Orten zu viele Menschen aufhalten. So wird das Gelände rund um den Helmbachweiher in der Verbandsgemeinde Lambrecht abgesperrt. Am vergangenen Wochenende hatten sich dort mehrfach Menschen in größeren Gruppen gesammelt, so die Kreisverwaltung. Nach Angaben der Stadt Bad Dürkheim haben die Kontrolleure vor allem beliebte Wanderhütten im Blick, zum Beispiel die Lindemannsruhe oder das Forsthaus zur Isenach. Dort sollen sich an den Tischen und Bänken keine Menschen zum Picknick versammeln. Auch rund um Neustadt sind der Vollzugsdienst sowie Förster zu Kontrollgängen unterwegs. Straßensperren, wie zur Mandelblüte wird es laut Stadtverwaltung aber keine geben.