Alltag: Die Polizei wird zu einem Unfall auf der A61 bei Mutterstadt gerufen. Kein Alltag: Am Unfallort lag ein kompletter Baum samt Wurzelballen auf der Fahrbahn.

Mittwochabend 19:40 Uhr: Mehrere Autofahrer melden der Polizei einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine Streife fährt zum Unfallort nach dem Autobahnkreuz Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Vor Ort trauen die Polizeibeamten ihren Augen nicht: Ein sechs Meter langer Baum samt Wurzelwerk liegt quer auf der Fahrbahn.

Der Baum war zu schwer und musste zersägt werden. Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz

Wie war der Unfall mit dem Baum passiert?

Der Baum war laut Polizei von einem 68-Jährigen transportiert worden. Dieser nutzte dazu einen Pickup samt Anhänger. Den Polizeibeamten erklärte der Mann, dass der Wurzelballen auf dem Anhänger lag, das Geäst ruhte auf dem Pickup. Der Fahrer geriet aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug. Dabei rutschte der transportierte Baum auf die Fahrbahn. Nach Angaben einer Sprecherin der zuständigen Autobahnpolizei Ruchheim hätte der Fahrer niemals den Baum auf diese Art und Weise transportieren dürfen. Für Bäume solchen Ausmaßes müsse ein Lkw her.

Pickup wird bei dem Unfall komplett zerstört. Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz

Baum sollte vom Bodensee nach Koblenz

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Pickups einen Schock. Nach Angaben der Polizeisprecherin war wohl auch die Familie entsetzt, denn der Baum - es handelt sich offenbar um eine Linde - läge der Familie des Mannes sehr am Herzen. Den Baum hatte der Mann nach eigener Aussage am Bodensee abgeholt und wollte ihn bis in einen Vorort von Koblenz transportieren. Bei Mutterstadt endete die Reise. Der Baum wurde von der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei zersägt, damit man ihn von der Fahrbahn schaffen konnte.

Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Pickup wurde komplett zerstört, am Lkw entstand ein 6.000-Euro Schaden und auch der Baum ist wohl mehrere tausend Euro wert. Die A61 war in Richtung Koblenz eine Stunde lang voll gesperrt. Die Überreste des Baums wurden laut Autobahnmeisterei von der Fahrbahn über die Leitplanken in die Böschung gelegt und müssen noch abtransportiert werden. Leider sei im Moment der Mobile Kran der Autobahnmeisterei defekt, daher werde das bis Freitag dauern.