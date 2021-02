Mehrere Kommunen in der Vorder-und Südpfalz haben in den vergangenen Tagen medizinische Masken an Langzeitarbeitslose und Bedürftige verschickt. Das Land Rheinland-Pfalz hat den Städten und Kreisen diese Masken zur Verfügung gestellt. Zusammen mit dem Jobcenter hat zum Beispiel der Kreis Bad Dürkheim rund 20.000 Masken verschickt. Auch in Ludwigshafen und Neustadt wurden FFP2-und OP-Masken mit der Post versandt. Mit diesen Masken sollen Bedürftige finanziell entlastet werden.