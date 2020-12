per Mail teilen

Der Kommunale Vollzugsdienst hat am vergangenen Freitag in Ludwigshafen eine Müller-Drogerie geschlossen, weil sie gegen die Corona-Bekämpfungsverodnung verstoßen hatte. Das hat die Stadt jetzt bestätigt.

Der Laden wurde geschlossen, weil er Artikel anbot, die weder dem Sortiment einer Drogerie noch eines Lebensmittelmarktes zuzuordnen waren. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. In der rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung ist vorgegeben, dass nur Geschäfte mit diesen Waren noch geöffnet bleiben dürfen.

Bereits am späten Vormittag hatten Einsatzkräfte die Marktleitung aufgefordert, entsprechende Waren wie beispielsweise Gesellschaftsspiele, Plüschtiere und DVDs aus dem Sortiment zu entfernen. Bei einer anschließenden Kontrolle am Freitagnachmittag stellte der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) fest, dass das nicht passiert war.

Der Eingang der geschlossenen Müller-Filiale in Ludwigshafen SWR

Aufgrund der anhaltenden Verstöße musste der Laden dann geschlossen werden. Nach der Räumung versiegelte der KVD die Eingänge.

Massagebetrieb muss ebenfalls zwangsgeschlossen werden

Der KVD hat am Freitag auch noch einen Massagebetrieb geschlossen, der ebenfalls widerrechtlich geöffnet war. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte den Hinweis auf eine Telefonnummer zur Vereinbarung von Terminen. Nach einem Anruf unter der Nummer ging ein KVD-Beamter in ziviler Kleidung als Lockvogel in den Betrieb.

Verschlossen durch den Kommunalen Vollzugsdienst: Eine Müller-Filiale und ein Massage-Shop SWR

Angeblich nur Putzarbeiten statt Kundenbetrieb

Im Laufe des Kundengesprächs betraten dann uniformierte KVD-Einsatzkräfte den Laden und stellten die Frau zur Rede. Sie gab an, den Eingangsbereich gereinigt zu haben, als der vermeintliche Kunde plötzlich erschienen sei, um sich massieren zu lassen. Dies habe sie aber abgelehnt. Auch als sich der potenzielle Kunde als KVD-Beamter zu erkennen gab, beharrte sie auf ihrer Schilderung. Der Betrieb wurde geschlossen und die Zugänge versiegelt.